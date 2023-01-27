أخبار × 24 ساعة.. "الداخلية" تعلن مد مبادرة كلنا واحد إلى نهاية رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المجمع المقدس يرفض تنصيب المطران ساويرس بطريركا لإقليم أورومو في إثيوبيا
"النقل" تنشر فيديو حول وضع الموانئ الجافة سابقا وحاليا بعد تشغيل ميناء 6 أكتوبر
وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب
وزير الصحة يحيل مديرى ونواب مستشفى أبو المنجا والنيل للتأمين الصحى للتحقيق
الداخلية تحتفل مع المواطنين فى الشوارع بعيد الشرطة بأتوبيس مكشوف.. فيديو
الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
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