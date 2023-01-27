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أخبار × 24 ساعة.. "الداخلية" تعلن مد مبادرة كلنا واحد إلى نهاية رمضان

الجمعة، 27 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الداخلية" تعلن مد مبادرة كلنا واحد إلى نهاية رمضان وقف إطلاق النار
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

المجمع المقدس يرفض تنصيب المطران ساويرس بطريركا لإقليم أورومو في إثيوبيا
 
"النقل" تنشر فيديو حول وضع الموانئ الجافة سابقا وحاليا بعد تشغيل ميناء 6 أكتوبر
 
وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب
 
وزير الصحة يحيل مديرى ونواب مستشفى أبو المنجا والنيل للتأمين الصحى للتحقيق
 
 

 


اخبار 24 ساعه

المجمع المقدس

المطران ساويرس

النقل

الموانى الجافه

فلسطين

القياده الفلسطينيه

علام عبدالغفار

وزير الاتصالات

الشركات الهنديه

اليوم السابع بلس



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