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انطلاق مسابقة الراحل علام عبد الغفار للقرآن الكريم فى الفيوم

الخميس، 26 يناير 2023 04:55 م
انطلاق مسابقة الراحل علام عبد الغفار للقرآن الكريم فى الفيوم الصحفى الراحل علام عبد الغفار
الفيوم رباب الجالي

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تعلن جمعية شبـاب الخير لحياة أفضل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، عن إطلاق مسابقة سنوية للقرآن الكريم باسم الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع، والتى تقام فى شهر يناير من كل عام.

 

وكانت الجمعية قد نعت الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع الذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

 

 وقررت الجمعية أن تطلق هذه المسابقة تخليدا لذكرى الراحل وتقديرا لجهوده فى دعم الفقراء بمركز إطسا وعرفانا بما قدمه كونه أحد مؤسسى الجمعية برقم عضوية 162 عضوية عاملة منذ يوليو 2012.

 

وكانت نعت مؤسسة حياة كريمة الراحل، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقررت المؤسسة إنشاء مكتبة باسم الراحل، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

 

يأتى ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته قسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومى حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم.


شباب الخير

مركز إطسا

علام عبد الغفار

الفيوم

محافظة الفيوم



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