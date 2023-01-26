تعليم الجيزة: إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل خلال إجازة نصف العام

كتبت – مرام محمد

انتهى ماراثون امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، اليوم الخميس، في محافظة الجيزة، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية فى يومهم السادس والأخير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية) بنسبة حضور 95% مقسمة على 688 لجنة، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى اليوم الختامى فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى بنسبة حضور 99%.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أولياء أمور طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب الشهادة الإعدادية، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن إعلان نتائج صفوف النقل فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وذلك خلال إجازة نصف العام، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه فور تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للترم الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

ووجهت مديرية التعليم، رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة على ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

كما وجهت المديرية، بالحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائى، كما وجهت بمراعاة الأسئلة التى قد تمثل صعوبة على الطلاب وتوجد منها شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تحدده المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، لافتة إلى أن نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لدرجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه فى مايو المقبل، ومشيرة إلى أن يكفى لنجاح الطالب بالترم الأول حصوله على 50% من درجة المادة بالنسبة لصفوف النقل، أما طلبة الشهادة الإعدادية يحتاج الطالب إلى أعلى الدرجات بامتحانات الفصلين الدراسيين لتنسيق الثانوى العام والفنى نهاية العام الدراسى.