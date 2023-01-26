وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب

كتبت هبة السيد

وأشار إلى الفرص الواعدة للشركات الهندية للاستثمار فى مصر من خلال إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر توظف الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات، لتصدر من خلالها الخدمات الرقمية إلى عملاء تلك الشركات فى مختلف دول العالم، ما يوفر فرص عمل للشباب المصرى الذى يمتلك مهارات متعمقة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى زيادة الصادرات الرقمية.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته للهند ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية.