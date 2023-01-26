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الداخلية تحتفل مع المواطنين فى الشوارع بعيد الشرطة بأتوبيس مكشوف.. فيديو

الخميس، 26 يناير 2023 07:23 م
الداخلية تحتفل مع المواطنين فى الشوارع بعيد الشرطة بأتوبيس مكشوف.. فيديو الداخلية تحتفل مع المواطنين بعيد الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة بأتوبيس مكشوف وتوزيع الورود والهدايا على المواطنين، فيما نظمت مديريات الأمن حفلات ترفيهية لعدد من الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بمختلف المحافظات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية التى نفخر بها جميعاً.
 
تضمنت تلك الحفلات عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.
 
يأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية والتواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الوطنية.
 
 

عيد الشرطة

احتفال عيد الشرطة

الداخلية



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