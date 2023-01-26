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الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الخميس، 26 يناير 2023 02:52 م
الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد البلاد فى هذه الأيام حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة ، وذلك على الرغم من أننا فى فصل الشتاء، وهو ما لم يعتاد عليه المواطنين فى هذه الأيام .
 
أكدت هيئة الأرصاد الجوية فى تقرير لها، أن هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها ارتفاع فى درجات الحرارة فى شهر يناير، حيث وصلت درجة الحرارة قبل هذا فى شهر يناير عام 2018 إلى 24 درجة مئوية، ووصلت درجة الحرارة في أعوام أخرى لمعدلات أعلى من ذلك مثل عام 2021، حيث كانت درجة الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.
 
وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس، موضحة أن هذا الوضع لن يبق كثيرا، ويجب عدم الانخداع بهذا، وخاصة أننا مازلنا فى فصل الشتاء، حيث متوقع أن نتأثر بالمنخفضات الجوية فى الفترة القادمة
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن  سبب الارتفاع خلال هذه الفترة يرجع إلى تقدم المرتفع السيبيرى إلى شرق أوروبا وإلى شمال المملكة العربية السعودية، حيث امتداده على شرق أوروبا  عمل على منع تأثرنا بالمنخفضات الجوية التى تحدث فى  أوروبا، وأيضا امتداد المرتفع السيبيرى على شمال المملكة العربية السعودية عمل على امتداد منخفض البحر الأحمر، الذى مدنا بكتل هوائية دافئة نهارا ورياح جنوبية شرقية. 
 
وتابعت هيئة الأرصاد: أما بالنسبة لطبقات الجو العليا، فإننا نتأثر بمرتفع جوى يعمل كقبة حرارية أومظلة ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح، وهو عامل أساسى فى رفع درجات الحرارة، وحالة الاستقرار التى نمر بها، ومن أهم أسباب تكون الشبورة المائية صباحا. 

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