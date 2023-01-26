رواتب تصل لـ7500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن 3149 وظيفة خالية بالمحافظات

كتبت – مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، تلقي طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الوظائف الخالية

س- أين تتوافر الوظائف الخالية الجديدة؟

-القاهرة

-الجيزة

-بورسعيد

-أسيوط

-الإسكندرية

-الغربية

-المنوفية

-القليوبية

-الشرقية

-الإسماعيلية

-سوهاج

-قنا

-البحر الأحمر

-جنوب سيناء

-أسوان

س- ما تخصصات العمل بالوظائف الخالية المعلن عنها؟

-مهندسين ميكانيكا

-إنتاج وبرمجة وتحسين منتجات

-محاسبين

-مدرسين حاسب آلي وموسيقى

-رسام فنى

-أخصائى موارد بشرية

-عمال إنتاج

-أفراد أمن

-مشرفي مواقع

-مندوبين مبيعات

-كافة التخصصات الفندقية

-مهن التفصيل والخياطة

-فنيين

-سائقين

-عمال نظافة

-تخصصات أخرى

س- ما المزايا التي تتيحها الوظائف الخالية الجديدة؟

-الرواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا حسب المهنة.

-تتيح الوظائف مزايا تأمين صحي واجتماعي.

س- كيف يمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها بالمحافظات؟

أوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة، عليه باتباع إحدى الطرق الآتية:

-التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر

-التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354

-التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة

-التوجه إلى مكاتب العمل التابعة للمديريات

-الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg

س- ما موعد التقديم على الوظائف الخالية؟

أوضحت "القوى العاملة" أن التقديم على الوظائف الخالية خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.