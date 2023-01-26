أخبار مصر.. اكتشافات أثرية جديدة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة بسقارة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اكتشافات أثرية جديدة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة بسقارة.

تفاصيل الكشف الأثرى الجديد لزاهى حواس فى جبانة سقارة.. صور

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للأثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، قد أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود الي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.

استشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة 7 فى عملية عسكرية لجيش الاحتلال بجنين

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين على الأقل، وأصيب 7 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها.

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، والاتفاق بين الجانبين على إقامة شراكة إستراتيجية.

33 منفذا متنقلا بالجيزة توفر السلع بتخفيضات تصل 30%.. اعرف الأقرب لمنزلك

أطلقت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين العديد من المنافذ المتحركة المحملة بالسلع الغذائية والرمضانية واللحوم إلى المناطق التي تفتقر لوجود مجمعات استهلاكية، لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بتخفيضات تصل لـ30% ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار واحتكار السلع من بعض التجار لتحقيق حالة توزان في الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

الصحة: توفير زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية توفر زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة .

الصحة توجة رسالة عاجلة لمرضى الضغط مستخدمى أدوية مزيلات الاحتقان.. تفاصيل

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة لمرضى الضغط حيث قالت إن مرضى الضغط يجب عليهم تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وتمنع الأدوية التي تعالج هذا المرض من العمل بشكل صحيح.

السبت.. العمل يعود بمحكمة شمال سيناء ونياباتها بعد توقف أكثر من 7 سنوات

يعود العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، اعتبارا من السبت المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وذلك من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين.

"اليوم السابع" تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بمسجد الحامدية الشاذلية غداً

يقام عزاء الكاتب الصحفى علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة اليوم السابع ونائب رئيس التحرير، غدا الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

المدير التنفيذى لمبادرة ابدأ: نستهدف تحويل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط

قال مينا ويليم المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة والتى تتمثل فى توفير المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والورادات تأتى المرحلة الثانية، حيث تستهدف جعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

وزير الزراعة: توجيهات سياسية لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أن القطاع الزراعى فى مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال ال8 سنوات الأخيرة، يتمثل فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة التوسع الرأسي والأفقي، لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

أول صور للكشف الأثرى الجديد داخل منطقة آثار سقارة

ينشر اليوم السابع أول صور للكشف الأثرى الجديد الذى من المقرر أن يعلن عنه العالم الأثرى الدكتور زاهى حواس بعد قليل داخل منطقة سقارة الأثرية.

النقل العام بالقاهرة تعلن رحلات للطلاب بأسعار مخفضة فى إجازة منتصف العام

أكد المهندس نادى عيسى، مدير التشغيل بالأتوبيس النهرى، التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيس يستعد لتنظيم حفلات إفطار فى النيل خلال شهر رمضان، وكذلك تنظيم رحلات للطلاب بالمدارس والجامعات بتخفيضات كبيرة، والجمعيات الخيرية وذوى الهمم ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم حفلات زفاف وخطوبة بأتوبيسات سياحية مكيفة، تحمل حتى 100 فرد داخل قاعات مكيفة متحركة وبها كوشة ودى جى بأسعار تنافسية للغاية تناسب جميع الفئات.

الصحة الفلسطينية: 8 شهداء فى جنين و16 مصابا بينهم 4 حالتهم خطيرة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين منذ صباح اليوم إلى 8 شهداء بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة، مشيرة لامكانية ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاصابات الخطيرة.

أبو الغيط: علينا مضاعفة الجهود لحماية مكتسبات العمل العربي المشترك

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن العالم يواجه منذ بداية العقد الحالي تعاظماً للمخاطر التي تهدد ازدهار المجتمعات وأمنها، وبما يؤشر لبداية مرحلة جديدة طابعها "عدم الاستقرار"، ومن أبرز ملامحها استمرار ارتفاع معدلات التضخم والاستدانة، منذ جائحة كورونا، إلى معدلات قياسية، وتراجع الطلب العالمي على السلع وتصاعد الركود والبطالة.

مرصد الأزهر: الهجوم على كنيستين بإسبانيا إجرام وإرهاب غاشم تبرأ منه الأديان

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي الآثم ضد كنيستين بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمحافظة قادش بإقليم أندالوثيا جنوبي إسبانيا وكهنتهما وإراقة الدماء البريئة، مؤكداعلى أن الإسلام بريء من كل عمل إرهابي حقير يستهدف الأبرياء خاصة في أماكن العبادة الآمنة.

الصحة تكشف إجراءات الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية التى يجب عملها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا، التى تضمنت الحرص على ارتداء الكمامة فى الزحام والأماكن غير جيدة التهوية وفى حال وجود اصابات أو عدوى لشخص بالمرض.

تفاصيل انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس وموعد ظهور النتائج

انتهت اليوم الخميس 26 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، 2022،2023، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام أخر يوم بامتحانات الترم الأول.

القوات المسلحة المصرية تشارك فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى.. فيديو

شاركت القوات المسلحة المصرية فى احتفالات "يوم الجمهورية" الهندي، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تواجد كضيف رئيسى لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية.

بدء التقديم لوظائف قضايا الدولة إلكترونيا لخريجى الحقوق والشرطة السبت المقبل

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للهيئة، وذلك بداية من السبت المقبل.

وزيرا الطيران والبيئة يفتتحان محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة

افتتح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران والتصدى لآثار التغيرات المناخية حيث تم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة .

خبراء لـ أ ش أ: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس التوجه نحو أكبر اقتصادات العالم

عهدًا جديدًا تشهده العلاقات المصرية الهندية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهى، أبرزت التقارب بين مصر والهند وعكست التوجه الحكيم لدى القيادة السياسية المصرية لتوطيد العلاقات مع دول الشرق فى ظل انشغال الغرب بالحرب الدائرة فى أوروبا وبأمنهم واستقرارهم.

"ميسى الفراعنة فى سقارة".. تعرف على القصة والحكاية.. صور

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهى حواس" أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير فى جبانة سقارة، قد أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.

"حياة كريمة" تعلن إنشاء مكتبة باسم علام عبد الغفار فى مسقط رأسه بالفيوم

تُنعى مؤسسة حياة كريمة الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقد قررت المؤسسة إنشاء مكتبة باسم الراحل، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية فى جنين لـ 9

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على جنين منذ صباح اليوم إلى 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينهم حالات مصابة إصابات خطيرة، مشيرة لامكانية ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاصابات الخطيرة.

"على اسم مصر".. شعار الرقابة الإدارية المشارك فى الدورة الـ54 بمعرض الكتاب

تشارك هيئة الرقابة الإدارية فى فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب المقام تحت شعار "على اسم مصر"، وتأتى مشاركة الهيئة بالمعرض فى إطار الدور التوعوى المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة فى جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث يمثل المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين، كما يعد فرصة لاستعراض جهود مصر فى هذا الملف.