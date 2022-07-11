الأتوبيس النهرى فى القاهرة ينظم رحلات بـ20 جنيها.. اعرف التفاصيل

ينظم الأتوبيس النهرى بالقاهرة، الرحلات النيلية المتنوعة، وعلى رأسها الرحلات للقناطر الخيرية والرحلات لحديقة الحيوان بالجيزة.

وأكد المهندس محمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة والاتوبيس النهرى، أن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وجهة بتسيير رحلات نيلية تبدأ مدتها من نصف ساعة حتى ساعة من محطة "هابى لاند" بكورنيش المظلات امام ابراج اغا خان.

وأضاف "عبد المجيد" أن الرحلة النيلية للقناطر الخيرية تشمل ذهاب وعودة وتنتظر الركاب لمدة ساعتين للتنزه فى حدائق القناطر ثم العودة بهم إلى المحطة مرة أخرى، وتبدأ من المحطة بالمظلات ثم محطة الاتوبيس بالقناطر ثم العودة مرة اخرى، وسعرها 40 جنيها بالأتوبيس المكيف.

من جانبه أكد المهندس عاطف مبارك - مدير عام الحركة بالنقل العام بالقاهرة، أن هناك رحلات مدتها ساعة بـ20 جنيها، كما ان هناك خطوط للجامعة وحديقة الحيوان، مشيرا إلى ان العمل مستمر طوال اليوم من 8 صباحا.