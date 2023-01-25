اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 10:38 م
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مقتل شخص فى هجوم بسيف "سامورى" على كنيسة بمقاطعة قادس الإسبانية

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:38 م
مقتل شخص فى هجوم بسيف "سامورى" على كنيسة بمقاطعة قادس الإسبانية الشرطة الإسبانية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسبانية، الأربعاء، تعرض كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، لهجوم بسلاح أبيض أودى بحياة مساعد كنسي وتسبب بإصابة كاهن بجروح، مؤكدة تمكنت الشرطة الاسبانية من توقيف رجل.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان: "قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، نفذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين في كنيسة سان لورنزو في ألخيسيراس، في مقاطعة قادس. وأوقف المهاجم ووضع قيد الحجز".

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن المهاجم استخدم سيف ساموراي في الهجوم.

 

 


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