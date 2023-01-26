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إجازة نصف العام لطلاب المدارس.. تبدأ السبت المقبل حتى 9 فبراير

الخميس، 26 يناير 2023 09:20 ص
إجازة نصف العام لطلاب المدارس.. تبدأ السبت المقبل حتى 9 فبراير وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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ينتهى اليوم الخميس طلاب المدارس من  امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الجارى، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى الأول رسميا السبت 28 يناير الجارى وتستمر حتى 9 فبراير المقبل لجميع الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوى العام والفنى.

 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام تبدأ السبت ولمدة أسبوعين فقط، ولا توجد أى نية لمد إجازة نصف العام الدراسى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار الحرص على تنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسى سيتم تنظيم رحلات مدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية وتنظيم الزيارات لمعرض القاهره الدولي للكتاب وتنظيم العروض الفنية بمختلف أشكالها.
 
وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بوضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية والتى تهدف إلى محاربة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.

التربية والتعليم

إجازة نصف العام الدراسى

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى

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