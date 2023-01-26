تفاصيل الكشف الأثرى الجديد لزاهى حواس فى جبانة سقارة.. صور

كتب محمد أسعد تصوير حسن محمد

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور " زاهي حواس " أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للأثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، قد أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود الي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.

وأكد "حواس" أنه تم العثور على مقابر تعود إلي عصر الدولة القديمة تشير إلي وجود جبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة وأول هذه المقابر هي مقبرة المدعو "خنوم جد إف"، وكان يعمل مفتش علي الموظفين ومشرفا على النبلاء وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة، والمقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية، والمقبرة الثانية للمدعو (مري) وصاحبها يحمل القاب عديدة مثل كاتم الأسرار، ومساعد قائد القصر العظيم.

وتم العثور علي مقبرة أخري لكاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول"، وعثر علي تسعة تماثيل من الحجر الجيري الملون تمثل رجل بجواره زوجته، وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة. ولم يعثر على أية نقوش تشير إلي اسم صاحب هذه التماثيل وبعد عدة شهور من هذا الكشف تم العثور على باب وهمي بجوار موقع التماثيل يشير إلي أن صاحبه يدعو "ميسي"، وأن التماثيل تعود إلي عصر الأسرة الخامسة، لذلك تؤكد أن التماثيل التسعة تخص المدعو "ميسي".

وتم العثور علي تمثال لشخص يظهر واقفا وبجواره زوجته تمسك بقدمه والي الجانب الآخر ابنته تحمل أوزة.

وأضاف "حواس" أنه تم العثور على بئر يصل عمقه حوالي 15 مترا، وأسفل البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو "حكا شبس"، وعثر حول التابوت علي العديد من الأواني الحجرية، حيث اتضح أن هذا التابوت لم يمس وأنه مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب ،وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتم العثور أيضا على بئر يصل عمقه حوالي 10 أمتار وبداخله مجموعة تماثيل خشبية، وكذلك العثور علي ثلاث تماثيل حجرية تمثل شخص واحد للقاضي والكاتب "فتك" وبجواره مائدة قرابين وأمامهم تابوت داخلة المومياء الخاصة به.

وقال الدكتور "مصطفي وزيري" الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن البعثة عثرت على مجموعة تماثيل رائعة تعود الي عصر الدولة القديمة ومن المعروف أن منطقة سقارة قد أباحت بالعديد من التماثيل في القرن الماضي ولم يعثر على تماثيل بهذا الحجم الا في هذا الموسم.

كما عثرت البعثة على العديد من التمائم وأدوات التجميل وتماثيل المعبود بتاح سوكر وتمثاثيل علي هيئة معبودات وكذلك اواني فخارية ونذرية.