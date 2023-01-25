‫وزير الزراعة يوجه بإجراء الحصر الدقيق لمساحات القمح ومنع التعديات على الأراضى

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا لمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتى على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية فى الذرة وفول والصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.

أكد "القصير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وكلف وزير الزراعة مديرى المديريات، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلى لزراعات القمح من على أرض الواقع، مشيرا إلى قرار الحكومة بناءا على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنية للاردب.

وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضى الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وازالة أى حالة تعد فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديرى مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الاسمدة فى الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة فى توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.

أكد "القصير" أيضا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للرى الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التى تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الإجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث، وإزالة أى عقبات أمام تنفيذ المشروع

ووجه وزير الزراعة بتطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وأيضا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة شراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية فى هذين المحصولين اللذان يعتبران المكون الرئيسى للاعلاف مؤكدا على توافر التقاوى الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.

وشدد ‏وزير الزراعة على مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة متابعة كافة اصول الوزارة كلٍ فى نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول.