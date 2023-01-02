أخبار × 24 ساعة.. المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية بلغت 25 مليار جنيه فى 2022

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

التعليم توجه بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسى الأول

لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 1000 شخص منذ بدء عمل اللجنة

التضامن: المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية بلغت 25 مليار جنيه فى 2022

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

صندوق النقد الدولى: عام 2023 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمى

توجيهات رئاسية بشأن "صندوق مصر السيادي"

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئتى الإسعاف والتأمين الصحى

الرئيس السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمشروعات التغذية الكهربائية لاستصلاح الأراضى

الهجرة تعلن قائمة أسعار الوديعة لكافة فئات السيارات عقب التخفيضات الأخيرة

الأرصاد: الأمطار الظاهرة المؤثرة خلال الفترة المقبلة وتتساقط متفاوتة الشدة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

‫وزير الرى: قناطر نجع حمادى الجديدة تخدم 750 ألف فدان

الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من عام 2023