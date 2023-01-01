الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من عام 2023

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم الأحد حتى يوم 10 من شهر يناير 2023، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار، في بيان اليوم، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من "الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق فارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، والجلاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والسبعين مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع عبدالغفار، ‏أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومى 2 و3 يناير، بمناطق مركز شباب أم عزام مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والبرشا مركز ملوى محافظة المنيا، ووحدة صحية حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر، ووحدة طب أسرة نشوة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وأبشواى الملق، مركز قطور محافظة الغربية، ومركز طبى التجمع الأول حى القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وقرية البنجر 23 مركز الحمام محافظة مطروح.

وقال عبدالغفار، إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 3 و4 يناير بمناطق عرب مطير مركز الفتح محافظة أسيوط، وبغداد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، والـ800 فدان حى 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

ونوه عبدالغفارإلى إطلاق 13 قافلة طبية يومى 4 و5 يناير، بمناطق أبو الريش بحرى (الوحدة الصحية) مركز أسوان محافظة أسوان، ومركز شباب الخواطرة حى الجناين محافظة السويس، وسملا مركز قطور محافظة الغربية، ومركز طبى الأسمرات1 حى المقطم محافظة القاهرة، وكفر الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية، والخياري، مركز أبوقرقاص، محافظة المنيا، وعدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والدهايبة مركز ببا محافظة بنى سويف، ووادى مدخل أبو جعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، والسلام مركز الزرقا محافظة دمياط، والكوامل بحرى محافظة سوهاج، ونجع السباعى مركز قوص محافظة قنا، وعلوش محافظة مطروح.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومى 5 و6 يناير بمنطقتى المروحة مركز المحمودية محافظة البحيرة، ومركز حضر الحى العاشر ج محافظة الشرقية.

وتابع «حسنين» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 6 و7 من الشهر الجارى بمناطق ناهيا حى كرداسة محافظة الجيزة، ومحلة منوف مركز طنطا محافظة الغربية، والصفيين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وشرق بولاق مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، ووادى الرملة ووادى البدع مركز أبو زنيمة، محافظة جنوب سيناء.

ونوه «حسنين» إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين، يومى 7 و8 يناير بمنطقتى اللاهون مركز الفيوم محافظة الفيوم، وميت خاقان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الشطب مركز دراو محافظة أسوان، والعلا مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وكفور البهابتة مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، والشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، ووادى تال ووادى غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وأولاد غريب محافظة سوهاج، والزويدة والشالودى مركز برانى محافظة مطروح، وذلك يومى 8 و9 من الشهر نفسه.

وتابع «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 9 و10 يناير بمناطق وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، ومرتانا مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، ومركز طبى الحى السابع حى مدينة نصر محافظة القاهرة، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، والجرنوس، مركز بنى مزار محافظة المنيا.