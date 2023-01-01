‫وزير الرى: قناطر نجع حمادى الجديدة تخدم 750 ألف فدان

كتبت أسماء نصار

واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري ، جولته اليوم بمحافظات الصعيد، حيث تفقد قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية للإطمئنان على حالة القنطرة والأهوسة وانتظام أعمال التشغيل وإمرار التصرفات .

وتتكون قناطر نجع حمادى الجديدة من سد ومفيض بعدد 7 فتحات بالإضافة لمحطة لتوليد الكهرباء وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وقد تم إنشاء القنطرة الجديدة في عام 2008 بديلاً عن القنطرة القديمة وذلك للوفاء بالإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية فضلاً عن توليد طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة ، بالإضافة لتطوير النقل النهرى من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ملحقين بالقنطرة الجديدة .

وتقوم القنطرة بإمداد ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية بالمياه واللتين يبلغ زمامهما حوالى 750 ألف فدان، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر بحوالى 460 جيجا ساعة سنوياً ، وتطوير الملاحة بإنشاء 2 هويس ملاحى يسمح كل منهما بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد بما يسمح بزيادة الملاحة السياحية والنهرية بين القاهرة والأقصر ، بالإضافة لإنشاء طريق فوق القنطرة حمولة 70 طن .

وعقب الزيارة عقد سويلم إجتماعاً مع مسئولي الرى بمحافظتى سوهاج وقنـا و وجه بمواصلة المتابعة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظتين لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وحسم الشكاوى بشكل فورى، ومتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة .

وخلال اللقاء أكد سويلم على حرصه على التواصل الدائم مع المهندسين والفنيين بمختلف الادارات التابعة للوزارة بالمحافظات والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق الصالح العام ، مع السعى لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة ، مع وضع معايير لتحفيز المتميزين من العاملين من خلال لجان جارى تشكيلها لهذا الغرض .

كما أشار لتوفير التدريب التحويلى لمن يرغب من العاملين فى ذلك، خاصة فى ظل العجز الحالى فى أعداد السائقين والبحارة .