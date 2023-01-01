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التعليم توجه بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد، 01 يناير 2023 10:19 م
التعليم توجه بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على أنه يتم تطبيق القانون بحسم على اى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، لافتة إلى أن تصوير الأسئلة عقوبته الحرمان من الامتحانات لمدة تصل إلى عامين.
 
وأصدرت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تتم امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيا ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان. 
 
وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة اعتبارا من يوم الاثنين 2 يناير المقبل.
 
 وأشارت المديريات التعليمية، تعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقا للجدول المعد والمعلن من قبل المديرية، و في حال حدوث مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول و عمل محضر اثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفا دقيقا .
 
وشددت المديريات على أن الموجه الأول بالإدارة التعليمية مسئول عن وضع الامتحانات الفترة الصباحية مدارس حكومي رسمي ورسمي لغات ومدارس خاصة - والفترة المسائية مدارس حكومي رسمي وطلاب خدمات وطلاب المنازل مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج التعليمي، كما طالبت المديريات التعليمية، بأن يقوم كل موجه أول بعمل امتحان أساسي وامتحان احتياطي للفترة الصباحية وكذلك امتحان أساسي واحتياطي للفترة المسائية.
 
 

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