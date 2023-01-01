اليوم السابع
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الهجرة تعلن قائمة أسعار الوديعة لكافة فئات السيارات عقب التخفيضات الأخيرة

الأحد، 01 يناير 2023 05:26 م
الهجرة تعلن قائمة أسعار الوديعة لكافة فئات السيارات عقب التخفيضات الأخيرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، تفاصيل التخفيضات الغير مسبوقة ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" في استجابة الحكومة لمطالبهم وإمكانية الشراء من المناطق الحرة، مؤكدة حرص الحكومة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، بتيسير الإجراءات، وإلغاء كافة التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.
 
وينشر "اليوم السابع "، قائمة أسعار الوديعة لكافة فئات السيارات عقب التخفيضات الأخيرة:
 
وفي أول أيام العام الجديد 2023، توجهت السفيرة سها جندي بخالص التهنئة إلى المصريين حول العالم، متمنية لهم عامًا مليئًا بالنجاحات والتوفيق، مؤكدة أننا حريصون على متابعة أحوال المصريين بالخارج على مدار الساعة، لتلبية رغباتهم والوقوف على مقترحاتهم.
 
وأضافت السفيرة سها جندي، أن هناك تواصلا مستمرا لربط المصريين حول أنحاء العالم وخلية نحل تستمر في عملها الدؤوب في وزارة الهجرة، موضحة أن كل مجموعة تتابع ملفات متخصصة بالمصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل المباشر مع مختلف الجاليات.
 
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تتابع الحالة الصحية لمصابين حريق غرفة قيادة مركب وإصابة ١٤ مصريا في تركيا، ومن فرنسا حرصت الوزارة على تقديم الدعم لشاب توفي والده ويرغب في جمع متعلقاته، كما قدمت الوزارة -في أول أيام العام الجديد- الدعم لشاب فقد عمله وهو العائل الوحيد لأسرته، وتتابع تلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين بينهم سيدة تقدمت بطلب لتيسير فرصة للحج، كما تتواصل وزارة الهجرة مع الجهات المعنية لمتابعة حالة مواطنين يقضون عقوبة في بلجيكا والعراق وغيرها.
 
وأكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تتابع ملف التيسيرات المقدمة في إطار قانون سيارات المصريين في الخارج ووضع خطة متكاملة لإعلام المواطنين في مختلف الدول بآليات جلب سيارة من دول الإقامة، موضحة ان هذه الفرصة استثنائية، وقد لا تتكرر مجددًا بهذه الصورة التي بلغت نحو 35% قيمة الجمارك والضرائب.
 
وأشارت السفيرة سها جندي أن هناك متابعة مستمرة من جانب وزارة الهجرة للمبادرات استثمارية مع مصريين في أمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج وأفريقيا، بجانب متابعة إنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج، والتي تأتي تنفيذًا لتوصيات النسخة الثالثة من مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج".
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا مكثفة للاستفادة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج في مختلف المجالات، ومن بينها تنظيم حملة طبية لقاطني حي الأسمرات، وتقديم الدعم للتعاون الاستثماري بين مصر وكندا، موضحة استكمال التعاون في خطوات تنفيذ تطبيق للمصريين في الخارج؛ ليضم كافة الخدمات الخاصة بهم في مكان واحد.
 

 


الهجره

وزيره الهجره

سها جندى

المصريين فى الخارج

اعفاءات سيارات المصريين فى الخارج



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