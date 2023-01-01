التضامن: المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية بلغت 25 مليار جنيه فى 2022

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يشمل كل المجالات ولاقى إشادات كبيرة من منظمات دولية .

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة ،أن زيادة بنسبة أكثر من 50 % في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية .

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن هناك 5,2 مليون أسرة في برامج حماية اجتماعية، كما أن المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية زادت من 7 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 25 مليار جنيه في عام2022 ، بجانب إعفاء أكثر من 5 مليون طالب غير قادر من المصروفات الدراسية.

وفى وقت سابق استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير لها، جهود الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وجاء في التقرير، أنه تمت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ 50.2٪ خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف في الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.

كما تم تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينة في 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفا.

وفي ما يتعلق بالتموين والخبز، فتم رفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيها في عام 2022، وصرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدي، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين في 2022.

وتم زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف في نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية.