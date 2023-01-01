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الرئيس السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمشروعات التغذية الكهربائية لاستصلاح الأراضى

الأحد، 01 يناير 2023 05:33 م
الرئيس السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمشروعات التغذية الكهربائية لاستصلاح الأراضى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذاً فى الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمرانى وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك فى إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية"؛ حيث عرض وزير الكهرباء فى هذا الإطار الموقف التنفيذى الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية فى جنوب الوادى وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.


السيسي

الرئيس السيسي

المشروعات القومية

استصلاح الاراضي

التغذية الكهربائية

الكهرباء

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