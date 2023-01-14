الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التضامن تزف بشرى سارة بصرف معاش للأطفال الأيتام السبت، 14 يناير 2023 05:27 م ويرة التضامن إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: فتوى توضح حكم إخراج الزكاة والصدقات لدعم اقتصاد الدولة.. اعرف الإجابة نفحات شهر رمضان.. الأوقاف تعلن إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الحسين يوميا التعليم تقرر مد فترة امتحانات الطلبة المصريين بالخارج لـ6 مساء بتوقيت كل دولة التعليم تقرر إتاحة امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" حتى 8 مساء طوال فترة الاختبارات القمر يقترن بنجم السماك فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بعد منتصف الليل غدا شبورة على الطرق وأمطار على الإسكندرية والصغرى بالقاهرة 11 درجة التضامن تزف بشرى سارة بصرف معاش للأطفال الأيتام.. اقرأ التفاصيل الأرصاد: تراجع حدة الأمطار بالمحافظات وفرص سقوطها قائمة على السواحل أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 (إنفوجراف) انطلاق امتحانات السادس الابتدائى بالجيزة غدا والمديرية توجه تعليمات للمدارس امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى.. اذكر جمع كلمة "أبطح" غدا.. انطلاق امتحانات نصف العام لأولى ثانوى بالجيزة خليك واعى.. لا إيقاف لبطاقات التموين بسبب عدم استقبال رسالة الصرف (إنفوجراف) غدا.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى فيصل بحضور رئيس الوزراء تحصين حيوانات حديقة الجيزة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة الصحة تناقش خطة مواجهة فيروس نقص المناعة المكتسب اهلا رمضان اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخر الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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