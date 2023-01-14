نفحات شهر رمضان.. الأوقاف تعلن إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الحسين يوميا

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك"، إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين طوال ليالى شهر رمضان المبارك، وذلك عقب صلاة العشاء يوميًا.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى فى شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية.

وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، فى وقت سابق عودة السماح بإقامة موائد الإفطار فى الملحقات المناسبة لذلك بإشراف إمام المسجد ومجلس الإدارة المعتمد لمن أراد ذلك.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"،:"عمار يا مساجد مصر .. ورمضان بجميع شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلا عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار".

وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، وناقش القطاع الدينى بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.

وأكد عبد المجيد، أن هناك خطة غير مسبوقة فى الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم فى إطار مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، على أن توزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".