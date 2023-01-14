انطلاق امتحانات السادس الابتدائى بالجيزة غدا والمديرية توجه تعليمات للمدارس

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول ل لصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، صباح غد الأحد، فى مادة اللغة العربية، وذلك وفق الجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجها بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية

ومن جانبه، وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات بشأن تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول، مشددا على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإعلان النتيجة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونبه وكيل الوزارة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، وتوفير جميع متطلباتها بشكل فوري.

وبحسب جداول الامتحانات التى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى غدا الأحد 15/1/2023 امتحان مادة اللغة العربية، والإثنين 16/1/2023 امتحان مادة الرياضيات، والثلاثاء 17/1/2023 امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم، والأربعاء 18/1/2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أنه تم تحديد نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، ليتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي (الاختبار الأول ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي)، على أن يكون توزيع درجات الطالب في كل مادة كالتالي: 80% درجة اختبار نهاية الفصل، و10% درجة امتحان الشهر، و 5 % على المواظبة "الانضباط"، و5% للسلوك.