التعليم تقرر إتاحة امتحانات أبناؤنا فى الخارج حتى 8 مساء طوال فترة الاختبارات

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج من خلال المنصة الإلكترونية، قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى، مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الإمتحانات الإلكترونية ، حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أى إجراءات يتم إتخاذها لصالح أبنائنا الطلاب فيما يخص امتحانات أبناؤنا فى الخارج وفقا للتقارير التى سترد إلينا، وذلك من خلال المنصة الرسمية لأبناؤنا فى الخارج.

انطلقت صباح اليوم امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر منصة الاختبارات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكد أولياء أمور أن سيستم الامتحان لا يعمل مطالبين بالدعم الفنى حتى يتمكن الطلاب من دخول الاختبارات، موضحين أن تلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي بدأوا امتحاناتهم من التاسعة صباحا حسب توقيت كل دولة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الاول 2022 / 2023.

وبدأت اليوم 14 يناير الجارى امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مرحلة التقديم التى كانت قد إتاحتها بداية نوفمبر الماضى، كما استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023.

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع حيث انتهت بنهاية ديسمبر الماضى.

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبنائنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.