أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 (إنفوجراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022: 1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.9 مليار دولار. 2. أسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار. 3. البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار. 4. منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار. 5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار. 6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار. 7. فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار. 8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار. 9. بطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار. 10. سجاد وكليم بقيمة 342.7 مليون دولار.