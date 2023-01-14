اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 (إنفوجراف)

السبت، 14 يناير 2023 02:11 م
أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 (إنفوجراف) سلع صدرتها مصر

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.
 
أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022
 
أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022:
 
1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.9 مليار دولار.
 
2. أسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار.
 
3. البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار.
 
4. منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.
 
5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار.
 
6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار.
 
7. فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار.
 
8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار.
 
9. بطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار.
 
10. سجاد وكليم بقيمة 342.7 مليون دولار.

 


الصادرات المصرية

سلع صدرتها مصر

الإحصاء

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