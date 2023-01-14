غدا.. انطلاق امتحانات نصف العام لأولى ثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول ل لصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، صباح غد الأحد، فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وذلك وفق الجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ستشمل على نسبة 85٪ اختيار من متعدد (إلكترونى) و15% للأسئلة المقالية.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم الفني (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

وشدد على تواجد مسئولى وحدة (IT) والتطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

ومن جانبها، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنة جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد وبعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من المنصة يتسبب في حدوث مشكلة، لا يستطع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة وإحضار قلم التابلت أثناء الامتحان والتأكد من تفعيل منصة الامتحان من الإعدادات ومنع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج، والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم إرسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.

ووفقا لجداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، يوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.