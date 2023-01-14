الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 43 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110 مساجد صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
2. التوبة – بنهو - طهطا
3. آل مناسى – الصفيحة - طهطا
4. على بن أبى طالب – شطورة
5. عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا
6. الرحمن – نجع حمد - طهطا
7. محمد فرغلى – الكوم الأصفر - طهطا
8. الكناعره – ساحل - طهطا
9. نجع العرب – الهيشة - طما
10. الهداية – نجع حمد - طهطا
11. آل توما – التوادر- البلينا
12. الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
13. هيبه – بنى حسين - أسيوط
14. ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية
15. اليوسفي- مدينة ديروط
16. الرحمن – عزبة التحرير- ديروط
مديرية أوقاف المنوفية
17. الشرقي- البيشة - أشمون
18. نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم
مديرية أوقاف الإسماعيلية
19. الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد
20. الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية – أبو صوير
مديرية أوقاف الدقهلية
21. الطرابيشى – ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف الفيوم
22. الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوى - طامية
مديرية أوقاف المنيا
23. الوهاب – زاوية حاتم – بنى عبيد – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الإسكندرية
24. الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية
مديرية أوقاف البحيرة
25. التوبة - قومبانية البرنوجى – مركز دمنهور
26. الزعيرة – بطورس – أبو حمص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
27. حسين عبيدى – العبايدة- سيدى سالم
28. عزبة السعدى – الشمارقة – كفر الشيخ
29. الشيخ غازى – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب
مديرية أوقاف قنا
30. آل حمد – فاو بحرى - دشنا
31. المقام الأهلى – الغرابلية - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. الحسوة- كاترين
2. بنت السلطان- رأس سدر
مديرية أوقاف المنوفية
3. النعمانى – سرس الليان
مديرية أوقاف أسيوط
4. آل وهمان – دير القصير – القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
5. الرحمن الشافعى اللبان - المحمودية
6. شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد
7. الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور
مديرية أوقاف قنا
8. الرفاعى – حجازة قبلى - قوص
مديرية أوقاف الشرقية
9. أبو سرور- الزنكلون
10. أبو علوان – قرملة - بلبيس
مديرية أوقاف سوهاج
11. الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الإسكندرية
12. السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2
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