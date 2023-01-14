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الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة

السبت، 14 يناير 2023 02:10 م
الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 43 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 31  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110 مساجد صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى
 
مديرية أوقاف سوهاج
2. التوبة – بنهو - طهطا
3. آل مناسى – الصفيحة - طهطا
4. على بن أبى طالب – شطورة 
5. عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا
6. الرحمن – نجع حمد - طهطا
7. محمد فرغلى – الكوم الأصفر - طهطا
8. الكناعره – ساحل - طهطا
9. نجع العرب – الهيشة - طما
10. الهداية – نجع حمد - طهطا
11. آل توما – التوادر- البلينا
12. الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام 
 
مديرية أوقاف أسيوط
 
13. هيبه – بنى حسين - أسيوط
14. ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية
15. اليوسفي- مدينة ديروط
16. الرحمن – عزبة التحرير- ديروط
 
مديرية أوقاف المنوفية
 
17. الشرقي- البيشة - أشمون
18. نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
 
19. الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد
20. الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية – أبو صوير 
 
 
مديرية أوقاف الدقهلية
 
21. الطرابيشى – ميت طريف - دكرنس
 
مديرية أوقاف الفيوم
 
22. الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوى - طامية
 
مديرية أوقاف المنيا
 
23. الوهاب – زاوية حاتم – بنى عبيد – أبو قرقاص
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
 
24. الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية
 
مديرية أوقاف البحيرة
 
25. التوبة - قومبانية البرنوجى – مركز دمنهور
26. الزعيرة – بطورس – أبو حمص
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 
27. حسين عبيدى – العبايدة- سيدى سالم
28. عزبة السعدى – الشمارقة – كفر الشيخ
29. الشيخ غازى – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب
 
مديرية أوقاف قنا
 
30. آل حمد – فاو بحرى - دشنا
31. المقام الأهلى – الغرابلية - قوص
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
 
1. الحسوة- كاترين
2. بنت السلطان- رأس سدر
 
مديرية أوقاف المنوفية
 
3. النعمانى – سرس الليان 
 
مديرية أوقاف أسيوط
 
4. آل وهمان – دير القصير – القوصية 
 
مديرية أوقاف البحيرة 
 
5. الرحمن الشافعى اللبان - المحمودية
6. شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد
7. الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور
 
مديرية أوقاف قنا
 
8. الرفاعى – حجازة قبلى - قوص
 
مديرية أوقاف الشرقية
 
9. أبو سرور- الزنكلون
10. أبو علوان – قرملة - بلبيس
 
مديرية أوقاف سوهاج
 
11. الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
 
12. السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2
 
 

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