5 عادات غذائية صحية يجب عليك اتباعها.. استبدل اللحوم بالبروتين النباتي

كتبت فاطمة خليل

اتخاذ خيارات غذائية صحية من أهم الأهداف التي يجب تحقيقها للحفاظ على نمط حياتك الصحي بشكل عام لكن غالبًا ما نتجاهل أهمية عادات الأكل الصحية ونستمع إلى ذوقنا أكثر في بعض الأحيان يكون القيام بذلك أمرًا جيدًا ولكن جعل هذا عادة ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، لأنه قد يسبب مشاكل صحية غير مرغوب فيها، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات غذائية صحية يجب عليك اتباعها، بحسب موقع "Health".

إليك 5 عادات غذائية صحية يجب عليك اتباعها

1. استبدل المشروبات السكرية بالمياه المنكهة

تحتوي العصائر والمشروبات الرياضية والصودا على السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

استبدل هذه المشروبات بالماء.يمكن تجنب الجفاف وغيره من المشكلات عن طريق شرب الماء الكافي بالإضافة إلى ذلك ، فهو يبقيك بصحة جيدة وخالي من السعرات الحرارية.

يمكنك أيضًا تجربة مياه منزلية ذات نكهة طبيعية مصنوعة من نكهات مثل عصير الليمون والتوت وماء التفاح والقرفة وما إلى ذلك.

2. استبدل الوجبات الخفيفة المصنعة بالأطعمة الكاملة

غالبًا ما نختار الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والبسكويت عادة ما تكون هذه الوجبات الخفيفة غنية بالسكريات المضافة والمواد الحافظة والأملاح أو غيرها من الدهون غير الصحية من الأفضل استبدالها باختيار الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات الغنية بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا بطريقة صحية.

يمكنك أيضًا تجربة السلطات والحمص وألواح البروتين وغيرها لاختيار الأكل الصحي.

3. استبدل اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية

يمكن استخدام البروتينات النباتية كبديل صحي للحوم الحمراء والمعالجة لأن تناول هذه اللحوم الحمراء المصنعة يزيد من فرصة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى يجب أن تفكر في تضمين المزيد من البروتينات النباتية في نظامك الغذائي ، مثل الفول والعدس والتوفو لمنع ذلك إن اتباع نظام غذائي نباتي سيشجع بلا شك على اتباع نظام غذائي صحي.

4. استبدل الأنشطة الخاملة بالأنشطة البدنية

ستعمل الأنشطة البدنية المنتظمة على تحسين نمط حياتك الصحي بشكل كبير نظرًا لأن التدريبات المنتظمة يمكن أن تحسن صحتك العقلية والقلب والأوعية الدموية، وتمنحك عضلات وعظام أقوى، وتزيد من مستوى لياقتك لذلك ، يُنصح بممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي أو ممارسة اليوجا أو ممارسة الرياضة بدلاً من مجرد مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر.

5. استبدال طرق الطهي غير الصحية بأخرى صحية

للبقاء بصحة جيدة ابدأ بإعداد وجبتك في المنزل وتجنب القلي العميق، الخبز، والشواء لتجاهل جميع الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في وجباتك.

بدلًا من ذلك، جرب الخبز أو الغليان أو الطهي بالبخار أو حتى القلي السريع لتحضير طعامك يمكنك أيضًا تجربة القلي في الهواء لوجباتك الخفيفة من أجل التذوق، حيث لا يتطلب الأمر سوى 2-3 قطرات من الزيت.

تأكد من اتباع نظام غذائي صحي. حتى لو كنت تخطط لتناول شيء غير صحي، حاول ألا تفرط في الأكل جزء صغير لا يمكن أن يسبب أي ضرر. ولكن إذا كنت تعاني من أي حالات صحية حالية مثل مشاكل القلب أو مرض السكري، فاستشر طبيبك ولا تستهلك أي شيء غير موصى به.