هل يمكن أن يتسبب التوتر في زيادة الوزن؟

كتب حسام الشقويرى

عندما تشعر بالتوتر، يبدأ جسدك في وضع القتال أو الهروب ، مما يؤدي إلى إطلاق هرمون الأدرينالين لمساعدتك على محاربة التهديد المتصور الذي تشعر بالقلق تجاهه. لبناء الطاقة للتعامل مع هذا التهديد ، يقوم جسمك أيضًا بإفراز الجلوكوز أو السكر في مجرى الدم. عندما يتلاشى الأدرينالين وتنخفض مستويات السكر في الدم ، يقفز هرمون الكورتيزول لتزويدك بمزيد من الطاقة لمواصلة مواجهة التهديد، وفقا لما نشره موقع womenshealthmag.

ونظرًا لأن الكورتيزول يحفز إفراز الأنسولين من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم ، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الرغبة الشديدة في السكر والشهية بشكل عام، الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة قد يؤدي إلى زيادة الوزن .

وتُظهر الأبحاث أن الأشخاص ذوي الأوزان العالية يميلون إلى زيادة استجابة الكورتيزول للتوتر ، كما يقول Vidhya Illuri ، طبيب الغدد الصماء في تكساس، لا يجعلك الكورتيزول جائعًا فحسب ، بل يمكنه أيضًا إبطاء عملية التمثيل الغذائي في نفس الوقت و بعد قياس معدلات التمثيل الغذائي ، وجدت دراسة في مجلة Biological Psychiatry أن النساء اللائي أبلغن عن ضغوط أو أكثر في اليوم السابق يحرقن سعرات حرارية أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك

يمكن أن يقلل الكورتيزول أيضًا من كتلة العضلات الخالية من الدهون ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism . حيث تحترق العضلات من خلال الوقود بشكل أسرع من الدهون ، مما يعني أنها يمكن أن تحرق المزيد من السعرات الحرارية ، لذلك عندما يكون جسمك مرهقًا ، فإنه يريد التمسك بالدهون بدلاً من ذلك ، لذلك يمكنه توفير المزيد من الطاقة. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في كتلة العضلات أيضًا إلى زيادة صعوبة التحكم في وزنك.