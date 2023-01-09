أفضل 5 فواكه وخضراوات يمكن تناولها لإنقاص الوزن.. أبرزها البطاطس

كتبت ميرفت رشاد

الفواكه والخضراوات من أصح الأطعمة في العالم، العديد منها عبارة عن قوى تغذوية توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى الحيوية لصحة جيدة، تشمل فوائدها الصحية تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، وتحسين صحة الأمعاء والهضم، وأكدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن النساء اللواتي زد من تناول الفاكهة والخضراوات الكاملة قد عانين من فقدان الوزن الصحي على المدى الطويل، وقللن من خطر زيادة الوزن أو السمنة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

فاكهة حمضية

تعتبر ثمار الحمضيات التي تشمل البرتقال والجريب فروت والليمون من أفضل الفواكه لفقدان الوزن، وجد الباحثون أن ثمار الحمضيات مثل الجريب فروت كانت من بين الأطعمة المنتجة الأكثر فاعلية لخفض مؤشر كتلة الجسم للمشاركين (BMI)، يمكن أن يساعد الجريب فروت في إنقاص الوزن لأنه منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام.

التوت

ووفقًا لدراسة المغذيات، كان أحد المنافسين الرئيسيين الآخرين لتقليل مؤشر كتلة الجسم هو التوت، على وجه الخصوص، يرتبط العنب البري بتقليل زيادة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2، التوت الأزرق غذاء منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف وقد يساعد في إنقاص الوزن من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام.

الخضراوات الصليبية

تعد الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط واللفت وبراعم بروكسل ، من مصادر القوة الغذائية التي تقدم عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية، في حين أنها معروفة بشكل أساسي بفوائدها للوقاية من السرطان ، فهي أيضًا غذاء ممتاز للمساعدة في إنقاص الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، وغنية بالعناصر الغذائية.

أفوكادو

على الرغم من أن الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية بسبب محتواه العالي من الدهون (توفر الدهون تسعة سعرات حرارية لكل جرام، مقابل أربعة سعرات حرارية لكل جرام من البروتين والكربوهيدرات)، إلا أنها غذاء رائع لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن.

البطاطس

غالبًا ما تحصل البطاطس على سمعة سيئة لكونها طعامًا عالي الكربوهيدرات لا يخدم أي فائدة لفقدان الوزن إلا أنها غنية بالعناصر الغذائية والكربوهيدرات الصحية والألياف، ما يجعلها إضافة صحية لأي خطة لوجبات إنقاص الوزن، وجدت نتائج دراسة نشرت في Nutrients أن استهلاك البطاطس كان مرتبطًا بجودة نظام غذائي أفضل، وزيادة تناول العناصر الغذائية، وتحسين كفاية العناصر الغذائية، البطاطس منخفضة السعرات الحرارية بينما تحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى لفقدان الوزن، تعتمد كثافة السعرات الحرارية في البطاطس المسلوقة على حجم البطاطس وأي طبقة أو توابل مضافة.