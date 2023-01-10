اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. تعرف على أسعار السكر والأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان

الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. تعرف على أسعار السكر والأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان زيت الطعام -أرشيفية
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزير التموين: الدولة لديها ما يكفيها من الاحتياطى الاستراتيجى للقمح
الجيزة: مخطط لإقامة مواقف وأسواق حضارية بمحيط الخط الثالث لمترو الأنفاق
التنمية المحلية: تقديم الدعم الفنى للمحافظات لتحسين مستوى معيشة المواطنين
الصحة: مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية حتى الـ8 مساء
فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية وتخفيض 50% لأبناء المعلمين والإداريين
أسعار السكر والأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان.. تعرف عليها
الثانوية العامة 2023.. الإجابة فى البابل شيت وورقة بيضاء للأسئلة المقالية
"الصحة" تكشف عن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة
تطوير ورصف 52 شارعا بالإنترلوك بمدينة العياط فى الجيزة.. صور
"الصحة": مستشفى السلام التخصصى أجرت 5890 عملية جراحية خلال 2022
محافظة القاهرة ترفع 26 ألف طن مخلفات بشارع حفنى أبو جبل فى حى حلوان

 


حصاد الوزارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

التعليم

الثانوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة