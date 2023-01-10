حصاد الوزارات.. تعرف على أسعار السكر والأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التموين: الدولة لديها ما يكفيها من الاحتياطى الاستراتيجى للقمح
الجيزة: مخطط لإقامة مواقف وأسواق حضارية بمحيط الخط الثالث لمترو الأنفاق
التنمية المحلية: تقديم الدعم الفنى للمحافظات لتحسين مستوى معيشة المواطنين
الصحة: مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية حتى الـ8 مساء
فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية وتخفيض 50% لأبناء المعلمين والإداريين
أسعار السكر والأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان.. تعرف عليها
الثانوية العامة 2023.. الإجابة فى البابل شيت وورقة بيضاء للأسئلة المقالية
"الصحة" تكشف عن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة
تطوير ورصف 52 شارعا بالإنترلوك بمدينة العياط فى الجيزة.. صور
"الصحة": مستشفى السلام التخصصى أجرت 5890 عملية جراحية خلال 2022
محافظة القاهرة ترفع 26 ألف طن مخلفات بشارع حفنى أبو جبل فى حى حلوان
مرفق الكهرباء: وضع الأطعمة ساخنة بالثلاجة تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة
التعليم العالى: تشجيع طلاب الجامعات على المشاركة فى المسابقات المحلية والدولية
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