أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تعلن عن أول إصابة بجدرى القرود

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"الصحة": المصرى المصاب بجدري القرود عمره 42 عامًا وحالته مستقرة
الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدرى القرود لمصرى حاصل على إقامة دولة أوروبية
التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يومًا إضافيًا
وزير التنمية المحلية يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30% ..صور
وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى المنتجات المعروضة فى معرض "أهلا مدارس" بالجيزة
التضامن توجه بنقل 175 مواطنا من الكبار بلا مأوى من جمعية بالزقازيق بسبب الإهمال
نقابة العلاج الطبيعى تطالب بكلية للدراسات العليا فى مجالاتها
وزيرة البيئة: برنامج " نُوفى" آلية مبتكرة لتحويل النظريات إلى تطبيق لسد الاحتياجات
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