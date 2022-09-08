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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تعلن عن أول إصابة بجدرى القرود

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تعلن عن أول إصابة بجدرى القرود وزارة الصحة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

"الصحة": المصرى المصاب بجدري القرود عمره 42 عامًا وحالته مستقرة
 
الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدرى القرود لمصرى حاصل على إقامة دولة أوروبية
 
التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يومًا إضافيًا

وزير التنمية المحلية يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30% ..صور

وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى المنتجات المعروضة فى معرض "أهلا مدارس" بالجيزة

التضامن توجه بنقل 175 مواطنا من الكبار بلا مأوى من جمعية بالزقازيق بسبب الإهمال
 

 


وزاره الصحه

اخبار وزاره الصحه

جدرى القرود

التعليم العالى

المرحله الثالثه



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