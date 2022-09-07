وزير القوى العاملة يزور مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى

كتبت آية دعبس

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بتنفيذ المبنى بهذا الشكل المتميز والراقى، وقال إنه سينقل العمل بالوزارة نقلة تكنولوجية تسهم فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، وباشر الوزير بعض أعمال الوزارة بمكتبه بمبنى الوزارة الجديد.

واستمع الوزير فى جولة تفقدية لشرح تفصيلى من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال للعاصمة، حيث تفقد شحاتة مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذين يعملون بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات.

وعقد "شحاتة" أول اجتماع له بالمقر الجديد، مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال "للعاصمة" لبحث الموقف الحالى بشأن الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن البدء فى تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية تدريب العاملين وتأهيليهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين.

ويذكر أن مبنى الوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يتكون من ٧ طوابق، و٢٧١ مكتب بمساحة 18788 مترا.

حضر الاجتماع أشرف صادق مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومحمد كمال مدير عام إدارة التحول الرقمي، وشيماء محمود مدير إدارة البرامج التخصصية، ومحمد النحاس مدير إدارة التقييم والمتابعة.