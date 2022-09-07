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وزير التنمية المحلية يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30% ..صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:44 م
وزير التنمية المحلية يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30% ..صور افتتاح معرض أهلا مدارس
كتبت - مرام محمد

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افتتحت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، معرض أهلا مدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى يوفر مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.

وتجوّل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلو الغرفة التجارية في المعرض، وأداروا حوارا مع بعض العارضين، مستفسرين عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، ونسبة الخصم على المعروضات، وكذا حجم الصناعة المحلية.

ويضم المعرض الذى ينظم بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية شارع فيصل، 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، بتخفيضات تصل لـ30%. 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

افتتاح وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة
افتتاح وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 


اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بالجيزة

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الجيزة



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