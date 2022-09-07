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التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يومًا إضافيًا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:54 م
التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يومًا إضافيًا تنسيق الجامعات
كتب محمود طه حسين

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قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهى المرحلة الثالثة فى تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر الجارى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.
 
 
وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.
 
 
 

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