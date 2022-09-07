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"الصحة": المصرى المصاب بجدري القرود عمره 42 عامًا وحالته مستقرة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:37 م
"الصحة": المصرى المصاب بجدري القرود عمره 42 عامًا وحالته مستقرة دكتور حسام عبد الغفار
إبراهيم حسان

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل إصابة مواطن مصري بفيروس جدري القرود، بعد قدومه من إحدى الدول الأوروبية، من خلال إجراءات الترصد الوبائي وعزله بإحدى المستشفيات المخصصة للعزل.
 
وقال حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إن المريض المصاب بجدري القرد يبلغ في مصر، يبلغ من العمر 42 عاما، وحالته مستقرة ولا توجد أي مهددات للحياة بشأن إصابته.
 
أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجراءات الكشف والترصد الخاصة بجدري القرود، مختلفة تماما عن الإجراءات المتبعة للكشف عن حالات كورونا، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جدري القرود، متمثلة في ارتداء قفازات اليد، وألا يكون هناك تعامل لصيق مع المصابين، مبينا أن جدري القرود لا يكون مصابا إلا بعد ظهور البثور على الجلد.

الصحة

وزارة الصحة

جدرى القرود

جدرى القردة



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