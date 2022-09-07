التضامن توجه بنقل 175 مواطنا من الكبار بلا مأوى من جمعية بالزقازيق بسبب الإهمال

كتب مدحت وهبة

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي سحب إسناد مشروع "كبار بلا مأوى" من جمعية " بسمة الخيرية للإيواء " بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وإلغاء تراخيص مزاولة عملها، وذلك لإخلالها بشروط عقد إسناد المشروع، وكذلك لوجود قصور فنية، وإهمال شديد بحق النزلاء.

ووجهت القباج بنقل 175 مواطنًا نزلاء "كبار بلا مأوى" من جمعية بسمة الخيرية للإيواء إلى جمعية معانا لإنقاذ إنسان بالقاهرة، وجمعية تنمية المجتمع بالبسيسة بالشرقية، حيث استقبلت تلك الجمعية المواطنين النزلاء "كبار بلا مأوى" بمبنى مجمع الخدمات خلف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، مؤكدة أنه في إطار منظومة الرعاية الاجتماعية تحرص الوزارة علي تأمين الكبار والأطفال بلامأوي، خاصة أن الوزارة لن ترضي إلا بالحياة الكريمة للمواطنين في دور الرعاية رغم صعوبة الأوضاع، إلا أن الوزارة تعمل علي تعبئة الموارد بالتعاون والمشاركة مع الجمعيات الأهلية، مرحبة في الوقت ذاته بالمشاركة المجتمعية من قبل السادة المواطنين لمتابعة ومراقبة دور الرعاية في ظل منظومة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء مدير أمن الشرقية، و مدير مديرية الصحة بالشرقية على ما قدموه من جهد وتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لضمان نقل النزلاء وتوفير الحماية والرعاية الأفضل لهم.