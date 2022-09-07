اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدرى القرود لمصرى حاصل على إقامة دولة أوربية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:31 م
الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدرى القرود لمصرى حاصل على إقامة دولة أوربية وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

 


الصحة

جدرى القرود

مصرى

وزارة الصحة

اول اصابة بجدرى القرودة

مصرى مصاب بجدرى القرود

خبر عاجل



الموضوعات المتعلقة

هونج كونج تبلغ عن أول إصابة بفيروس جدرى القرود لمسافر خاضع للحجر الصحى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:02 م

ارتفاع إصابات جدرى القردة فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 19 ألف حالة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:31 ص

بريطانيا تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس جدرى القرود

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:50 م

ارتفاع إصابات جدري القردة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 17 ألف حالة

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:53 م

مدير الصحة العالمية: انخفاض جدرى القرود بنسبة 20% على مستوى العالم

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:52 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة