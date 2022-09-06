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أخبار 24 ساعة.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الفنية على منظومة الجدارات المقيمين بالصف الثانى
 
متحدث الصحة: انخفاض واضح في معدلات إصابات كورونا للأسبوع الثالث على التوالي
 
متحدث التنمية المحلية: 521 ألف شكوى تلقتها مبادرة صوتك مسموع.. القاهرة الأكثر تفاعلا
 
التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الدراسى الجديد
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

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وزاره الصحه

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