أخبار 24 ساعة.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الفنية على منظومة الجدارات المقيمين بالصف الثانى
متحدث الصحة: انخفاض واضح في معدلات إصابات كورونا للأسبوع الثالث على التوالي
متحدث التنمية المحلية: 521 ألف شكوى تلقتها مبادرة صوتك مسموع.. القاهرة الأكثر تفاعلا
التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الدراسى الجديد
التعليم تكشف شكل امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل
الزراعة تواصل طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين
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