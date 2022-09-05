مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان تعلن عن كورس إرشاد للمقبلين على الزواج

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان عن كورس للإرشاد الكنسى والمشورة الأسرية تحت رعاية الأنبا بيشوى، حيث ذكرت أنه سوف يتم عمل كورس الإرشاد الكنسى والمشورة الأسرية للمقبلين على الخطوبة والزواج.

وأوضحت المطرانية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الكورس يكون لمدة 4 أيام متتالية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل حتى يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر السادسة مساءً وذلك بقاعة المطرانية بالدور الأرضى.

وذكرت أن من يرغب في الاشتراك عليه أن يتوجه لمكتب سكرتارية المطرانية أيام الاثنين والجمعة مساء من كل أسبوع اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجارى لسحب استمارة الكورس مع إحضار صورة البطاقة الشخصية وتذكية أب الاعتراف، علما بأنه سوف يتم الإعلان عن جدول المحاضرات لاحقا.