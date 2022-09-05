الزراعة تواصل طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين

كتبت أسماء نصار

تواصل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، طرح كميات من أطباق بيض المائدة، باسعار مخفضة للكرتونة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال سيارات متنقلة للمساهمة في خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعارمخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي.

وتتحمل الهيئة تكلفة النقل من المزارع إلي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، ودون مغالاه، أو التاثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

يأتي ذلك ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة.

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