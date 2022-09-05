التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الدراسى الجديد

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه بشأن ما يتم تداوله حول إلغاء أجازة يوم السبت بالمدارس، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، لا أساس له من الصحة، وأن القرار متروك للمحافظين.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والإجازات.

- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.