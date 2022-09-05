اليوم السابع
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الأزهر فى اليوم الدولى للعمل الخيرى: الإسلام ينادى بفعلِ الخيرات والمسارعة إليها

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:31 م
الأزهر فى اليوم الدولى للعمل الخيرى: الإسلام ينادى بفعلِ الخيرات والمسارعة إليها الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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نشر الأزهر الشريف على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، والذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام، يُظهر تعاليم الإسلام وإرشاداته في العمل الخيري ونفع الإنسان للإنسان

وأكد البيان، أن الإسلام حث على العمل الخيري وفعلِ الخيرات، بل وعلى المسارعة إليها واستباقها؛ وذلك ابتغاءَ مرضاة الله ورجاء الثواب عند الله، قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 48]، وقال في وصف أهل الخشيةِ من ربهم: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 61]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [فاطر: 32].

ولفت البيان أن الإسلام جعل ثواب مَنْ يدل على الخير كثواب فاعلِه؛ ففي الحديثِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه» (رواه مسلم).

وأشار البيان إلى أن تعاليم الإسلام تؤكد على أن العمل الخيري لا يقتصر على الإنسان فقط، بل يشمل كل ذي رُوحٍ، يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «في كلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أَجْرٌ» (رواه البخاري ومسلم).

ونادى الأزهر الشريف، على صفحته الرسمية، جموع البشر حول العالم باستباق الخيرات، والحث عليها، وتقديم المساعدة لكل الخلق، وتعزيز روح التضامن الإنساني؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهمُ في بناء مستقبل أفضل لكلِّ بني الإنسان.


الازهر الشريف

شيخ الازهر

العمل الخيرى

الازهر



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