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الكنيسة تكرم الحاصلين على الثانوية العامة بكنائس السكة الحديد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:07 م
الكنيسة تكرم الحاصلين على الثانوية العامة بكنائس السكة الحديد حفل تكريم الطلاب
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت كنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة بالحاصلين على الثانوية العامة للعام الجارى، يوم الجمعة الماضى، بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة. وتضمنت الحفلة الذى حضرها أكثر من 500 شاب وشابة من الناجحين.

وحضر الحفل أنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، وقام نيافته بتوزيع هدايا ولكل الناجحين وشهادات التقدير.

وفى سياق متصل، نظمت إيبارشية بنى مزار والبهنسا اليوم الروحى الأول للجامعيين بعنوان " اليوم بيك وليك"، أمس، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول ببنى مزار (مقر المطرانية).

وتضمن اللقاء الذى حضره حوالى 700 من أبناء الكنيسة فى مرحلة جامعة، والمحاضرة الأولى ألقاها الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والمحاضرة الثانية ألقاها الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السكه الحديد

كنائس السكه الحديد



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