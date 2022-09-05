التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الفنية على منظومة الجدارات المقيمين بالصف الثانى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريبات للمعلمين المقيمين بالصف الثاني المتدربين علي برامج التعليم الفني المبنية علي جدارات بالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في أطار حرص الوزارة علي تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وبناء علي الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، بشأن استكمال بناء قدرات معلمي التعليم الفني وفق البرامج والمناهج المبنية علي منهجة الجدارات، تقرر بدء تنفيذ تدريبات المعلمين (مقيمين الصف الثاني) المتدربين علي برامج التعليم المبنية وفق منهجية الجدارات وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية خلال الفترات المحددة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية بالتوجيه وتكليف مسئول تدريب التعليم بالمحافظة بالتنبية علي المرافق بياناتهم بضرورة حضور الورش التدريبية، وتحديد القاعات التدريبية والاشراف علي تجهيزها بداتا شو للتنفيذ التدريبات المشار إليها، وموافتها بصورة ضوئية معتمدة من كشوف الحضور بما يراعي صرف بدلات الانتقال لخارج المحافظة.