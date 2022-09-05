اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الفنية على منظومة الجدارات المقيمين بالصف الثانى

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:13 م
التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الفنية على منظومة الجدارات المقيمين بالصف الثانى التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريبات للمعلمين المقيمين بالصف الثاني المتدربين علي برامج التعليم الفني المبنية علي جدارات بالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في أطار حرص الوزارة علي تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وبناء علي الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، بشأن استكمال بناء قدرات معلمي التعليم الفني وفق البرامج والمناهج المبنية علي منهجة الجدارات، تقرر بدء تنفيذ تدريبات المعلمين (مقيمين الصف الثاني) المتدربين علي برامج التعليم المبنية وفق منهجية الجدارات وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية خلال الفترات المحددة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية بالتوجيه وتكليف مسئول تدريب التعليم بالمحافظة بالتنبية علي المرافق بياناتهم بضرورة حضور الورش التدريبية، وتحديد القاعات التدريبية والاشراف علي تجهيزها بداتا شو للتنفيذ التدريبات المشار إليها، وموافتها بصورة ضوئية معتمدة من كشوف الحضور بما يراعي صرف بدلات الانتقال لخارج المحافظة.

 


التربية والتعليم

تدريب المعلمين

تدريب معلمى المدارس الفنية

منظومة الجدارات



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط يعتمد قرار ترقية 2205 معلمين وأخصائيين بالتربية والتعليم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:35 ص

حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 م

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:05 ص

تنفيذ تجربة "إخلاء" بمبنى مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:37 م

اليوم.. غلق باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 ص

مجلس الشيوخ يطالب وزارة التربية والتعليم بانشاء منصة تربوية تثقيفية نفسية.. هدفها حماية الطلبة من السلوكيات الخاطئة كالتنمر والتحرش والانتحار.. تقدم الدعم النفسى لأولياء الأمور لتجاوز أزمات الانفصال

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة