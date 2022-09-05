أخبار 24 ساعة..التعليم: اليوم الرياضى لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير التعليم: اليوم الرياضى فى المدارس لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية
التعليم: إعادة توظيف التابلت بالمدارس لاستخدامه فى اختبارات قصيرة بدون درجات
تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023
الحكومة: زيادة المنازل المربوطة بخدمات الألياف الضوئية لـ7.5مليون فى5 سنوات
التعليم: امتحانات الثانوية العامة 30٪ أسئلة مقالية والباقى اختيار من متعدد
الصحة: تقديم الرعاية الأولية لـ54 مليونا و494 ألف مواطن بالنصف الأول من 2022
"هتتعالج مكانك" متحدث الصحة: المواطن يذهب للوحدة الصحية ويناظره أستاذ بالجامعة
رئيس شعبة الأدوية: الإعفاء من الضريبة العقارية يعتبر دعما قويا لصناعة الدواء
الكهرباء: مركز تحكم التيار بالعاصمة الإدارية سيكون بأحدث المواصفات العالمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة