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أخبار 24 ساعة..التعليم: اليوم الرياضى لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..التعليم: اليوم الرياضى لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
 

وزير التعليم: اليوم الرياضى فى المدارس لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية

التعليم: إعادة توظيف التابلت بالمدارس لاستخدامه فى اختبارات قصيرة بدون درجات
تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023
الحكومة: زيادة المنازل المربوطة بخدمات الألياف الضوئية لـ7.5مليون فى5 سنوات
التعليم: امتحانات الثانوية العامة 30٪؜ أسئلة مقالية والباقى اختيار من متعدد
الصحة: تقديم الرعاية الأولية لـ54 مليونا و494 ألف مواطن بالنصف الأول من 2022
"هتتعالج مكانك" متحدث الصحة: المواطن يذهب للوحدة الصحية ويناظره أستاذ بالجامعة

 


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