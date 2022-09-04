الزراعة: تجديد اعتماد الإيجاك لمعمل أمراض النباتات لتشخيص الفيروسات

كتبت أسماء نصار

صرح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، اعتمد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات، طبقا لمواصفة الأيزو 17025 للمرة الثالثة، وذلك لتجديد اعتماد المعمل طبقا للمواصفه 17025:2017 حيث تم اعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019 والمرة الثانية عام 2021.

وأشار الى أنه تم تجديد الاعتماد للمعمل، للكشف عن الأمراض الفيروسية التؤمية التي تصيب محصول الطماطم، ومنها فيروس اصفرار وتجعد اوراق الطماطم (TYLCV) والامراض الفيتوبلازمية والتى تصيب المحاصيل الاقتصادية الهامة ومحاصيل الزينة والنخيل واشجار الفاكهة كما تم توسيع مجال الاعتماد و الجودة للمعمل ليشمل فحص فيروسات البطاطس (PVY,PVX,PLRV) و هي اهم الفيروسات الحجرية علي محصول البطاطس و التي تعتبر احد اهم المحاصيل التصديرية و التي تؤثر عليها كما و نوعا.

وأوضح "خليل" أن المعمل يقوم بفحص وتشخيص الفيروسات علي العوائل النباتيه المختلفه وكذلك تطوير طرق فحص جديدة و متخصصه و فعاله للكشف عن الفيروسات الحجريه لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات وذلك حفاظاً على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضى المصرية وذلك فى وقت سريع وبكفاءة عالية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير- وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية للتوسع فى إنشاء وإعتماد معامل مرجعية تابعه لمركز البحوث الزراعية والتى تسهم فى زيادة الصادرات المصرية الزراعية وحماية الثروة الزراعية من دخول أى أفات حجرية.

وأضاف مدير معهد أمراض النباتات أنه حتى الأن يحتوى المعهد على ثلاثة معامل معتمدة وهى معمل تشخيص وتعريف الفيروسات ومعمل الممرضات الحجرية ومعمل سمارت لاب مشيرا إلى أن المعهد يقوم بتزويد باقى المعامل بالأجهزة الحديثة إستعداداً لإعتمادها للجودة.

كما صرح بانه تم انشاء وتجهيز معمل جديد لحفظ العزلات الفيروسية و الفيتوبلازمية ملحق بالمعمل وهو الاول من نوعه داخل المعهد ، ويضم المعمل عدة عزلات فيروسية علي محاصيل هامة منها ( البطاطس ، الطماطم ، القرعيات و عزلات فيتوبلازما علي محاصيل مختلفة) وجاري تأهيله للاعتماد طبقا لمتطلبات المواصفة ISO 20387 لحفظ العزلات.