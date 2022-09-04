اليوم السابع
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الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد مدينة هيرات الأفغانية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:58 م
الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد مدينة هيرات الأفغانية الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة هيرات غرب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. 
 
وأكد الأزهر أن استهداف المصلين الآمنين في بيوت الله هو إرهاب دموي، وتجرد من القيم الدينية والمعاني الإنسانية، مشددا على ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية والمجتمع الدولي لمواجهة هذا الإرهاب الخبيث والقضاء عليه وإجتثاثه من جذوره. 
 
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني وإلى أهالي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد إلى أفغانستان الأمن والأمان، وأن يجنب الأفغان كل مكروه وسوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 

افغانستان

الازهر الشريف

الارهاب

الافغان

التفجير الإرهابي بمسجد مدينة هيرات



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