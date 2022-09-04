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الصحة: تقديم الرعاية الأولية لـ54 مليونا و494 ألف مواطن بالنصف الأول من 2022

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:52 م
الصحة: تقديم الرعاية الأولية لـ54 مليونا و494 ألف مواطن بالنصف الأول من 2022 وزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الرعاية الأولية لـ 54 مليونا و494 ألف مواطن بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لجميع الفئات العمرية، من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تقدم خدمات المستوى الأولي من الرعاية الصحية.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، أن خدمات المستوى الأولي للرعاية الصحية تستهدف كافة الفئات والأعمار وتشمل خدمات متابعة تطور ونمو الطفل ومنها (التطعيمات، الكشف عن مرض نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونيوريا لحديثي الولادة، التثقيف الصحي، صرف الألبان العلاجية والألبان شبيهة لبن الأم للحالات المستحقة، المغذيات الدقيقة).
 
 وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمرأة تشمل خدمات (متابعة الحمل، التطعيم ضد التيتانوس الوليدي، الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، اكتشاف حالات الحمل الخطر وإحالتها، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، التثقيف الصحي).
 
ونوه إلى الخدمات المقدمة لكافة الأعمار والتي تشمل متابعة حالات الأمراض غير السارية، الأمراض الطفيلية، فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين، برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، خدمات الطوارئ، خدمات الأشعة، التحاليل المعملية، خدمات الأسنان)، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة".
 
ولفت «عبدالرازق» إلى أن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة يتم إحالتها إلى المستشفيات طبقًا لبروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية. 
 
 
 

الصحة

الرعاية الصحية

التحاليل المعملية



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