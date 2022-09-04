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وزير التعليم: اليوم الرياضى فى المدارس لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:06 م
وزير التعليم: اليوم الرياضى فى المدارس لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اليوم الرياضي في المدارس يستهدف تحقيق توجه من الدولة، بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وسيتحقق ذلك من خلال الطلاب.
 
أضاف أن اليوم الرياضي لا يعني إلغاء حصص التربية الرياضية وحصص الأنشطة، ولا يعني تخفيف عدد أيام الدراسة في الأسبوع.
 
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سيكون هناك يوم رياضي للأنشطة المختلفة في الأسبوع مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وسيكون هناك تعاون مع الوزارات المختلفة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وأيضا وآلية دمج كافة المنصات والقنوات التعليمية بالعملية التعليمية، وخطوات كثيرة سيتم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي.
 
وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن الهدف من تخصيص يوم رياضى للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد هدفه جذب الطلاب للمدارس، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيا فى الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

 


التربية والتعليم

اليوم الرياضى

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